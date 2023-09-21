Таможенники взыскали полмиллиона в бюджет с двух предпринимателей Тюмени

Предприниматели, зарегистрированные в столице области, вывезли в страны ЕАЭС продукцию более чем на 39 миллионов рублей без подачи статформ. Тюменские таможенники выявили серию правонарушений у двух юридических лиц и возбудили 28 дел об административных нарушениях, штрафы по которым составили 560 тысяч рублей, сообщаетп ресс-слжужба ведомства.

Представители одного юрлица с октября 2022 года по март 2023 года вывезли в Казахстан 768 тонн ячменя на 38 миллионов рублей. После отправки груза обязанность по подаче статистической формы перемещения товаров организация не исполнила. Таможней было возбуждено 10 дел об АП и назначены штрафы на общую сумму 200 тысяч рублей.

В аналогичной ситуации оказалась и другая организация, вывозившая стройматериалы. Плитку, крепежи и клей на 1,6 млн рублей предприятие в конце 2021 и в течение 2022 года также без подачи статформ отправляло в Беларусь. В отношении компании таможней было возбуждено 18 дел об АП и назначен штраф 360 тысяч рублей.

560 тысяч рублей в бюджет от нарушителей уже поступили как и положенная законодательством отчётность.

"Всего в текущем году по статье 19.7.13 КоАП России Тюменской таможней возбуждено более 800 дел. Это в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Во избежание возможных негативных последствий рекомендую предпринимателям, планирующим и осуществляющим взаимную торговлю с Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Арменией ознакомится с порядком подачи статистической формы перемещения товаров", - напоминает начальник отдела таможенной статистики Тюменской таможни Евгения Губанова.