Какие криптобиржи продолжают работать с Россией

В 2022 году после обострения геополитической ситуации многие крипотоплощадки прекратили работать с российскими клиентами. Так BTC-Alpha, Kraken и платформа CEX IO закрыла регистрацию для россиян, а Coinbase заблокировала более 25 тыс. аккаунтов. Но большинство площадок не захотели терять российских клиентов. Под давлением регуляторов биржи, работающие с Россией, были вынуждены убрать из P2P площадок санкционные банки (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и другие) и приостановить платежный канал в рублях. Другие услуги предоставляются в полном объеме, пользователи могут зарегистрироваться при помощи российского номера телефона, хранить на площадке активы, использовать дополнительный функционал для инвестиций и торговать любым объемом.

Kukoin

Биржа была в числе площадок, которые были против запрета торговли для обычных пользователей из России. Такие меры противоречат цели существования криптовалюты. Криптоактивы создавались как независимое от государства средство платежа. Пользователи могут пополнить депозит через P2P площадку или криптопереводом в любой из 684 поддерживаемых монет. Клиенты могут торговать на споте и срочном рынке, NFT маркетплейсе и участвовать в IEO. Пользователи могут размещать средства в депозитах, стейкинге и использовать бивалютные инвестиции.

Binance

Биржа занимает первое место в мире по объему торгов и числу еженедельных посещений. Бинанс всегда лояльно относилась к россиянам, платформа одной из первых добавила в листинг рубли и перевела на русский интерфейс. В 2019 году СЕО Чанпэн Чжао посетил Москву и заявил о планах создания российского отделения. Биржа зарегистрирована в Гонконге, но работает под разными юрисдикциями, есть лицензии Европы и США (34 штата). Поэтому площадка одной из первых ввела ограничения для россиян. Но о полной блокировке или запрете регистрации речи нет. Основатель платформы не раз заявлял, что не считает это справедливым и будет делать все возможное для сохранения российского рынка. В 2023 году можно пополнить депозит криптопереводом и через P2P площадку (только несанкционные банки), пользователи могут использовать раздел Earn, майнинговый пул, торговать на споте, фьючерсами и опционами. В 2022 году вводилось на размер счета, но в марте 2023 года его сняли.

Bybit

Площадка работает с 2018 года, зарегистрирована на Британских (Виргинских) островах. СЕО неоднократно подчеркивали, что рады клиентам из России и стран СНГ и не намерены блокировать аккаунты. В 2023 году под давлением регуляторов площадка была вынуждена убрать из листинга P2P платформы Сбербанк. Но пользователи могут переводить оплату через карты других банков и пополнять депозит напрямую (Visa/Mastercard). Других ограничений для пользователей нет —- можно зарегистрироваться с российским мобильным, торговать любыми инструментами, использовать копитрейдинг и инструменты пассивного заработка.