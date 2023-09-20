Жители Тюменской области считают удобным онлайн-сервис "Как пройти собеседование"

Апробация нового сервиса для граждан "Как пройти собеседование" в регионе проводится с 1 сентября. По итогам проведенного опроса 85% получателей сервиса отметили пользу и доступность ресурса, оставили предложения и пожелания по доработке и развитию.

Сервис размещен на портале департамента труда и занятости населения и включает в себя советы и рекомендации психологов, которые помогут соискателям повысить уверенность в своих навыках, преодолеть волнение и подготовиться к собеседованию.

Сервис удобен тем, что соискатель, готовясь к собеседованию, может без ограничения по времени дистанционно изучать информационные материалы, разработанные специалистами-психологами. А после изучения материалов доступно итоговое тестирование, которое покажет уровень готовности к предстоящему собеседованию.

Тюменская область стала одним из 19 пилотных регионов РФ по апробации цифровых сервисов при поддержке федерального центра. Сервис "Как пройти собеседование" апробируется для выработки оптимального подхода в оказании помощи соискателям при подготовке к собеседованию с работодателем.

Сервис будет полезен не только безработным гражданам, но и тем, кто желает сменить свое место работы, а также выпускникам учебных заведений, которые в настоящее время активно занимаются поиском первого рабочего места. Воспользоваться им может любой желающий в удобное для него время.