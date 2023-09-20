Глава Тобольска на TNF 2023 рассказал о сотрудничестве города с Сибуром

Взаимодействие городов с крупными компаниями обсуждалось на сессии "Бизнес и территории: оптимальные модели социального инвестирования" Промышленно-энергетического форума TNF-2023.

"С компанией СИБУР мы сделали ставку на консолидацию. Использовали мастер-планирование для того, чтобы ответить на вопрос - каким мы видим будущее Тобольска. Программа "Тобольск настоящий" отвечает на вопрос, что конкретно и когда мы должны сделать, чтобы будущее Тобольска таким было", - сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев.

По словам мэра, десять лет преобразований эксперты считают трансформацией города, а не краткосрочными изменениями: "Говорили о роли муниципальной команды в этом процессе. Убедился, что мы за это время научились многому. В первую очередь вести диалог с бизнесом, подходить к вопросам развития стратегически, не бояться перенимать опыт, учиться".