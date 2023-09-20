Сутацию на рынке труда обсудили в Тюмеской области

Возможности рынка труда при замещении потребностей работодателей, а также рост спроса на специалистов рабочих профессий обсудили в Тюмени на очередном заседании Общественного совета при департаменте труда и занятости населения.

Директор департамента Александр Сидоров рассказал, что ситуация на рынке труда Тюменской области в течение 2023 года сохраняется стабильной. Низкий уровень безработицы говорит о превышении спроса на рабочую силу над предложением. В настоящее время наблюдается высокий спрос на квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта, где заявлено более 3,5 тыс. вакансий.

В сельской местности на учете в качестве безработных состоят в основном рабочие неквалифицированного труда, операторы и машинисты различных производств. Спрос же в основном идет на учителей, водителей автомобилей и автобусов, врачей и средний медицинский персонал, продавцов и т.д. Несмотря на то, что по ряду вакансий имеется спрос, нередко одной из причин отказа является неудобное территориальное расположение работодателя.

В городах региона большая часть состоящих на учете безработных — это рабочие неквалифицированного труда, руководящий персонал, менеджеры различных направлений. Спрос наблюдается на врачей и средний медицинский персонал, учителей и преподавателей высшего и среднего профессионального образования, инженеров и специалистов различных отраслей.

Служба занятости выполняет роль связующего звена во взаимодействии между работодателем и соискателем. И на постоянной основе реализует мероприятия, направленные на трудоустройство граждан. Это и работа с работодателями, соискателями, создание временных рабочих мест, организация переподготовки либо повышения уровня квалификации специалистов. А также оказание помощи гражданам в повышении мотивации к труду и развитии необходимых навыков самостоятельного трудоустройства.

Результаты исследований факторов, влияющих на вероятность успешного трудоустройства официально зарегистрированных безработных, представила профессор, заведующая научно-учебной лабораторией исследований рынка труда ТюмГУ Марина Гильтман. По ее словам, настоящий дисбаланс на рынке труда, это последствия демографического спада. Члены Общественного совета решили совместно с департаментом проработать вопрос об организации работы по профориентации детей и подростков, содержащихся в детских домах. Ведь в арсенале областного Кадрового центра достаточно ресурсов и успешных проектов для детей, которые позволяют им определиться в своем будущем и выборе профессии.