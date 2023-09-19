Тюменские компании представлены на выставке лесной промышленности в Алжире

Международная выставка "Algeria WoodTech 2023" работает с 18 по 21 сентября, Тюменская область — единственный российский регион среди участников, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

В бизнес-делегации региона участвуют компании "ПК Леском","Экотехнологии Групп" и "КреативХаус".

"Предприниматели налаживают новые контакты, обсуждают сотрудничество с иностранными коллегами. Встретились с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем, который рассказал о специфике работы российских экспортеров в стране. Стенд тюменских предприятий посетил президент Совета по экономическому возрождению Алжира Камель Муля", - отмечается в сообщении.

В выставке также участвуют представители Алжира, Турции, Китая, Марокко, Туниса, Египта и других стран.

Поездка делегации региона организована Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства и Союзом "Торгово-промышленная палата Тюменской области".