Тюменцы могут зарегистрироваться на форум креативных предпринимателей "КПД"

Регистрация на события форума креативных предпринимателей "КПД" началась - желающие могут подать заявку на любое мероприятие форума, который пройдет с 1 по 8 октября. Среди них – сессии по проектированию стратегий развития сообществ, дискуссия "Как сделать Тюмень ИТ-столицей России", деловая игра "Построй свое сообщество", пленарное заседание "Креативный код Тюмени", где каждый сможет разобраться в возможностях креативных индустрий, и многое другое. Подать заявку и получить приглашение можно тут:

Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев:

Мы систематически проводим глубокий анализ структуры креативного бизнеса в Тюмени – смотрим доходность, срок жизни видов деятельности, количество работников и другие направления. В 2022 году в топ-10 наиболее устойчивых креативных индустрий Тюмени попали направления, связанные с медиа, кино, лёгкой промышленностью, информационными технологиями, архитектурой. На форуме им будут уделено особое внимание.

Краев отметил, что у Тюмени сегодня есть амбиция – создать креативный кластер, который действует по логике министерства промышленности и торговли РФ. Такой кластер будет способен выпускать реальную продукцию и выходить на большие объемы производства. И на форуме "КПД" будут сделаны стратегические шаги по направлению к этой цели.

Работа будет строиться по трём направлениям: креативный кластер, креативные траектории и креативные сообщества.

Креативный кластер – это для действующих предпринимателей. Участники данного направления уже понимают, что двигаются в логике бизнеса, рынка и места, где они производят продукт, за который получают деньги.

Креативные траектории и креативный потенциал – это площадки как для предпринимателей, так и для тех, кто хочет связать себя с предпринимательской деятельностью в сфере креативных индустрий. Участники, выбравшие эти направления деловой программы форума, обсудят возможности для собственного профессионального роста и развития компаний, в которых они работают.

Креативные сообщества – это про широкую аудиторию. Участниками этих площадок могут стать все, кто находится в ситуации поиска единомышленников.

Первый форум креативных предпринимателей "КПД" объединит десятки событий деловой и культурной программы. Участников ждут встречи с представителями администрации Тюмени и правительства области, питчинги, кейс-сессии по защите проектов, дебаты, панельные дискуссии, мастер-классы и многое другое. Программа форума и все подробности здесь.