Лидером по развитию экспортного потенциала АПК в России признана Тюменская область

Тюменская область заняла первое место в категории субъектов страны со средним объемом экономики АПК, согласно расчету интегрального индекса оценки ФГБУ "Агроэкспорт". Высокая оценка — результат системной работы в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК Тюменской области", который реализуется на территории области департаментом АПК. Данный проект входит в федеральный проект "Экспорт продукции АПК" в составе национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Руководитель регионального проекта, замдиректора департамента АПК Тюменской области Наталья Огородникова:

Тюменская область экспортирует около 50-ти видов продукции АПК на внешние рынки. Среди них молоко, сливки, продукты глубокой переработки продукции (спирт, глютен, лизин), картофель, рапсовое масло и другие. При этом ширится и география поставок. Среди стран, куда впервые в этом году была поставлена тюменская продукция АПК, - это Нигерия, Бразилия, Республика Корея.

За первое полугодие 2023 года сельхозпроизводители региона нарастили экспорт продукции зерновых более чем в 3 раза, по сравнению с прошлым годом.

В регионе продолжается активная реализация экспортоориентированных инвестиционных проектов в сфере АПК, что позволит еще более усилить экспортный потенциал региона, в том числе новым видом продукции глубокой переработки гороха после 2025 года.