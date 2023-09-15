Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых, а также повысил прогноз средней ключевой ставки до 9,6-9,7% по итогам 2023 года, до 11,5-12,5% в 2024 году. Основные тезисы из заявлений главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора подготовило ТАСС:

◾️Банк России повысил ставку в том числе на фоне ослабления рубля.

◾️Центральный банк не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля.

◾️Темпы роста российской экономики во II полугодии будут более умеренными.

◾️Банк России ожидает ускорения перетока средств граждан со счетов на срочные вклады.

◾️ЦБ будет удерживать ставку на высоком уровне, пока не убедится в стабилизации ситуации с инфляцией.

◾️Сохраняется вероятность более жесткого "приземления" мировой экономики.

◾️Особое опасение ЦБ вызывает возможное закрепление инфляционных ожиданий населения на повышенных уровнях.