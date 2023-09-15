Сезон ремонта дорог завершится в середине октября

Все намеченные на 2023 год работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области планируют завершить до середины октября, сообщает информцентр правительства ТО.

В 2023 году в регионе отремонтируют 140 участков общей протяженностью 203 км. 33 участка — на региональных дорогах. Из 148 км полностью готовы 89 км. На остальных объектах — высокая степень готовности.

В ближайшее время завершится ремонт дорог:

Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе;

Уват — Ивановка — Остров в Уватском районе;

подъезд к деревне Боровлянка в Голышмановском городском округе;

подъезд к деревне Черемшанка в Голышмановском городском округе и других.

Также запланирован ремонт 55 км дорог в населенных пунктах Тюменской агломерации:

отремонтировано более 31 км;

Также заканчиваются работы в поселке Андреевском, селах Ембаево и Каскара, селах Борки и Перевалово, в поселке Богандинском (три объекта).

В Тюмени отремонтировано 100% от плана — 5,87 км дорог (ул. 30 лет Победы, ул. Пролетарская, ул. Щербакова. ул. Энергетиков).

На фото — обновленная дорога Тюмень-Криводанова в Тюменском районе. Отремонтировано дорожное полотно от поворота на село Чикча до поворота к санаторию "Энергетик". Общая протяженность — 6,75 км. Обновлено 50 000 кв. м покрытия.