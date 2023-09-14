Моор сообщил, что тюменским хлеборобам хватает дизтоплива

"Запасы ГСМ позволили уверенно начать уборку урожая. По моей инициативе наши партнеры приняли решение удовлетворить заявки тюменских аграриев по текущим ценам", - отметил губернатор, комментируя ситуацию с подорожанием и возникшим дефицитом дизельного топлива в стране.

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