Моор сообщил, что тюменским хлеборобам хватает дизтоплива

Аграрии Тюменской области обеспечены дизельным топлива для проведения уборочной кампании, сообщил губернатор Александр Моор.
"Запасы ГСМ позволили уверенно начать уборку урожая. По моей инициативе наши партнеры приняли решение удовлетворить заявки тюменских аграриев по текущим ценам", - отметил губернатор, комментируя ситуацию с подорожанием и возникшим дефицитом дизельного топлива в стране.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru