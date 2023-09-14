Моор сообщил, что тюменским хлеборобам хватает дизтоплива

20:00 14 сентября 2023
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Аграрии Тюменской области обеспечены дизельным  топлива для проведения уборочной кампании, сообщил губернатор Александр Моор.

"Запасы ГСМ позволили уверенно начать уборку урожая. По моей инициативе наши партнеры приняли решение удовлетворить заявки тюменских аграриев по текущим ценам", - отметил губернатор, комментируя ситуацию с подорожанием и возникшим дефицитом дизельного топлива в стране.  

Теги: Александр Моор , АПК
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