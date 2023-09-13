150 рабочих мест предложат выпускникам колледжей на ярмарке вакансий

Ярмарка вакансий для выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования состоится в 14 сентябя в областном центре занятости населения.

Молодым специалистам будет представлено 150 вакансий в различных отраслях. Найти для себя первое место работы по специальности смогут бухгалтеры, фельдшеры, сварщики, инженеры, повара, пекари, специалисты КИПиА и многие другие. По некоторым профессиям работодатели готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы.

Вакансии представят ООО "БУХГАЛТЕРИЯ БИЗНЕСА", "Завод БКУ"-филиал ООО "Уралмаш НГО Холдинг" в Тюмени, ООО "Монтажные Технологии", ООО "Гарден", ООО "РН-Уватнефтегаз", ООО "Лента" и прочие организации региона.

Кадровые специалисты предприятий расскажут об условиях работы, графике и социальных гарантиях для работников. В режиме экспресс-собеседований соискатели смогут получить вопросы на интересующие вопросы о нюансах трудоустройства.

Мероприятие пройдет в Центре занятости населения Тюменской области 14 сентября в 11 часов по адресу ул. Республики 204В., корп. 3, 5 этаж, конференц-зал. Продолжительность мероприятия: 1 час.