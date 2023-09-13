Тюменцы успешно выступают в конкурсе "Профессионалы"

Завершился отборочный (межрегиональный) этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2023, тюменская сборная в составе 79 человек выступила на отборочном этапе в 70 компетенциях, достойно защитив честь Тюменской области.

По некоторым компетенциям подведены итоги Национального чемпионата. Уже сейчас тюменскую сборную можно поздравлять с 13-ю медалями Национального чемпионата, наши ребята завоевали три первых места: Иванова Александра в номинации "Кондитерское дело (юниоры)", Суровнева Анастасия - "Лечебная деятельность (фельдшер)", Биго Всеволод - "Сантехника и отопление (юниоры)". В копилке также медали за два вторых и восемь третьих мест.

В дептруда ТО отмечают, что на по всем компетенциям подведены итоги - части сборной Тюменской области еще предстоит соревноваться в финале Национального чемпионата "Профессионалы" 2023, который пройдет с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.