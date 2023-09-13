В Винзилинском лесничестве за один день собираются высадить 100 тысяч деревьев

100 000 деревьев высадят тюменцы во время акции "Сохраним лес" 16 сентября

Посадка сеянцев сосны на площади 24 гектара пройдет в Винзилинском участковом лесничестве. Присоединиться к экологическому мероприятию могут все желающие. Регистрация — по телефону деплеса Тюменской области 8 (3452) 427-490 и по электронной почте — ShevchenkoID@72to.ru. Заявки на участие подали 1 900 человек.

Как добраться до места?

Необходимо поехать по Ялуторовскому тракту — 14 км от "Автограда", затем повернуть в сторону деревни Муллаши и проехать по дороге еще 8 км до участка, выделенного под посадку. Координаты: 57.00412, 65.910072. Сбор участников акции — в 09:45.

В 2022 году по итогам Всероссийской акции "Сохраним лес" Тюменская область заняла третье место среди субъектов России. В регионе было высажено 2,36 млн штук (771,7 га) деревьев.