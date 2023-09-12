Пантелеев рассказал, чего ждет Тюменская область от юбилейного ТНФ

Тюменскому нефтегазовому форуму в этом году исполняется двадцать лет, организаторы ожидают на нем около десяти тысяч участников.

"Нынешний форум юбилейный - 20-й. Мы ожидаем порядка 10 тысяч человек, которые примут участие в форуме. С каждым годом растёт число выставочных стендов, где представлены в наработки в нефтегазовой сфере. В этом году их стало 60. Все эти цифры говорят об одном - наша площадка востребована и способна привлекать внимание людей, которые определяют положение дел в разных сферах деятельности. Таких как вице-премьер Александр Новак, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, один из лучших финансовых аналитиков страны Евгений Коган",- сообщил в своём телеграм-канале замгубернатора Андрей Пантелеев.

Одним из центральных событий форума станут технологические дни, где речь пойдёт о конкретных проектах. "В итоге мы ждём принятия реальных документов, а также укрепления партнерские связей между промышленниками и представителями нефтегазовой сферы", - подчеркнул Пантелеев.

Подробности о форуме и ожиданиях региона Пантелеев расскажет в эфире телеканала "Тюменское время".