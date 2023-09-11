На ярмарке "Тюменская осень" фермеры и компании продали более 4 тонн разных продуктов

Почти 4 тонны различных продуктов приобрели гости ярмарки "Тюменская осень" 10 сентября, торговля шла на 16 площадках областного центра. Более 40 фермеров и сельхозтоваропроизводителей представили на вкус потребителей самый широкий ассортимент продовольственных товаров.

Приобретая уже привычную для своих столов продукцию по меньшей цене тюменцы определялись и с фаворитами. Например, многие обязательно добавляли в свою "ярмарочную корзину" медовые соты от местных пасек, торты, калачи, конфеты и драже. Любители более существенного перекуса раскупали соленое сало, краковскую колбасу, различные виды сыра, буженину, форель. С интересом подошли гости и к новым вкусам. Например, сыродавленному рыжиковому или тыквенному маслу, орехам в меду и даже копченому кальмару.

Следующие продуктовые ярмарки в Тюмени пройдут в октябре!