Тюменкам помогут прокачать бизнес-идеи и дадут 100 тысяч на проект

Сто тысяч рублей на открытие бизнеса получат победительницы образовательного проекта "Мама-предприниматель", сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Подать заявку на бесплатное обучение жительницы Тюменской области могут до 13 сентября на сайте мамапредприниматель.рф. Участницы прокачают бизнес-идеи, узнают о мерах господдержки, а автор лучшего проекта получит грант на его реализацию.

"Наша программа помогает женщинам открыть и развивать бизнес в любой сфере. До конца года программа пройдет в 63 регионах, а в семи из них уже определены победительницы", — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Участвовать в проекте могут:

•женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске;

•женщины, не принимавшие участие в программе в этом году в других регионах;

•женщины-самозанятые, -индивидуальные предприниматели, -владельцы доли в уставном капитале ООО или АО;

•женщины, не имеющие, либо ведущие предпринимательскую деятельность менее 1 года по данным ЕГРЮЛ.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"