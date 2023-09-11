Тюменкам помогут прокачать бизнес-идеи и дадут 100 тысяч на проект

Сто тысяч рублей на открытие бизнеса получат победительницы образовательного проекта "Мама-предприниматель", сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.
Подать заявку на бесплатное обучение жительницы Тюменской области могут до 13 сентября на сайте мамапредприниматель.рф. Участницы прокачают бизнес-идеи, узнают о мерах господдержки, а автор лучшего проекта получит грант на его реализацию.
"Наша программа помогает женщинам открыть и развивать бизнес в любой сфере. До конца года программа пройдет в 63 регионах, а в семи из них уже определены победительницы", — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Участвовать в проекте могут:
•женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске;
•женщины, не принимавшие участие в программе в этом году в других регионах;
•женщины-самозанятые, -индивидуальные предприниматели, -владельцы доли в уставном капитале ООО или АО;
•женщины, не имеющие, либо ведущие предпринимательскую деятельность менее 1 года по данным ЕГРЮЛ.
Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
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