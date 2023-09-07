Прокуратура обязала власти Уватского района обеспечить пожарную безопасность села

12:23 07 сентября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Прокуратура Уватского района совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы "Уватский" провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в части выполнения первичных мер пожарной безопасности в сельских поселениях и  обязала власти муниципалитета принять меры по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, сообщает облпрокуратура. 

"Проверка показала, что в Соровом сельском поселении отсутствуют подъезды к источникам противопожарного водоснабжения, территория населённого пункта не обеспечена достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, не созданы в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения", - отмечается в сообщении. 

Прокуратура предъявила в суд иск с требованием обязать администрации  сельского поселения и района устранить выявленные нарушения, и суд этот иск удовлетворил. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2023