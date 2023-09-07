Прокуратура обязала власти Уватского района обеспечить пожарную безопасность села

Прокуратура Уватского района совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы "Уватский" провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в части выполнения первичных мер пожарной безопасности в сельских поселениях и обязала власти муниципалитета принять меры по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, сообщает облпрокуратура.

"Проверка показала, что в Соровом сельском поселении отсутствуют подъезды к источникам противопожарного водоснабжения, территория населённого пункта не обеспечена достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, не созданы в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения", - отмечается в сообщении.

Прокуратура предъявила в суд иск с требованием обязать администрации сельского поселения и района устранить выявленные нарушения, и суд этот иск удовлетворил.