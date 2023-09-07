Участники российско-китайского форума в Казани узнают об экономическом потенциале Тюменской области

На российско-китайском бизнес-форуме "РОСТКИ" в Казани представят экономический потенциал Тюменской области.
Форум проходит 7 и 8 сентября с участием более 3 тысяч представителей России, ЮАР, Турции, Вьетнама, Марокко, Ирана, Индии. Генеральный директор Инвестиционного агентства региона Николай Пуртов выступит на сессии "Взаимные презентации экономических возможностей российских регионов и провинций Китая".
Программа события включает 42 деловые сессии по направлениям: информационные технологии, машиностроение, финансы, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции. Работают выставки китайского автопрома и промышленных предприятий.
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