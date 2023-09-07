Тюменские предприятия АПК за полгода экспортировали своей продукции на 21 млн долларов

За первое полугодие 2023 года Тюменская область экспортировала продукцию АПК на 21 миллион долларов США, при этом за весь 2022 год сумма составляла 29 миллионов долларов США, сообщил замгубернатора Владимир Чейметов.

Картофель, рапсовое масло, спирт, глютен, лизин и многие другие виды продукции от тюменских производителей прочно завоевали рынки других стран. Нашу продукцию закупают в Турции, Китае, странах СНГ, в этом году тюменские сельхозпроизводители освоили новые рынки в Нигерии, Бразилии, Республике Корее. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов на встрече с членами Общественного совета.