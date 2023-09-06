Тюменцы решили провести форум креативных предпринимателей "КПД"

Первый форум креативных предпринимателей "КПД" пройдет в Тюмени 1-8 октября. Он объединит десятки событий, ориентированных как на представителей креативных индустрий, так и на тех, кому интересна их деятельность.

В программе – встречи с представителями администрации Тюмени и правительства области, питчинги, кейс-сессии по защите проектов, дебаты, панельные дискуссии, мастер-классы и многое другое.

Гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ) Алексей Краев:

Собирается сильная команда спикеров и экспертов. Будут затронуты сложные и важные темы для развития отрасли – от того, как работать с миллениалами и зумерами, строить производственные цепочки в мире креативных индустрий и находить инвестиции на реализацию идей до того, как интегрироваться в традиционные бизнесы, масштабироваться из малой компании в большую и делать из конкурентов партнеров.

Организаторы открыты к сотрудничеству с сообществом города – они готовы пригласить экспертов или партнеров образовательной программы, которые могут поделиться опытом, стать партнерами или соорганизаторами культурной программы, волонтерами. Заявить о своей инициативе можно здесь.