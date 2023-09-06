Экономисты рассказали, что может повлиять на повышение стоимости продуктов питания

Этой осенью могут подорожать не только импортные, но многие отечественные продукты. Кроме ослабления рубля, тому причиной есть еще ряд факторов, пишет ПРАЙМ.

Осенние фрукты могут стоить дороже из-за цены на топливо, которая продолжает расти особенно в южных регионах России.

Рыба подорожать может из-за экологических проблем. Китай отказался от закупок морепродуктов из Японии из-за начала слива воды с реактора Фукусимской АЭС. В итоге практически весь дальневосточный улов уйдет на экспорт в КНР, считают эксперты.

Мясо — в этом случае удорожание продукции может возникнуть из-за того, что фермеры испытывают нехватку рабочих рук и вынуждены сокращать поголовье. Эта проблема также требует роста зарплат, что входит в стоимость продукции.

Цена сельхозпродукции может подрасти из-за того, что утилизационный сбор для некоторой сельхозтехники вырос почти в пять раз. Влияют и упомянутые выше логистика и зарплаты сотрудникам. Как итог — подорожают мука, а также сахар, за которым “потянутся” кондитерская продукция, дрожжевые и ликероводочные изделия.