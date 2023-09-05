В летнюю оздоровительную кампанию в Тюменской области отдохнули более 130 тысяч детей

31 августа на территории Тюменской области благополучно завершилась летняя оздоровительная кампания 2023 года, услуги отдыха и оздоровления детей в этом сезоне предоставляли 657 организаций, в них отдохнули более 130 тысяч детей и подростков, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Все лагеря региона функционировали в летний период в соответствии с запланированными сроками проведения смен, имели санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии своей деятельности требованиям санитарного законодательства и были включены в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Тюменской области.

Случаев заезда детей и подростков в организации отдыха, не получившие санитарно-эпидемиологические заключения, не установлено, несанкционированные лагеря в субъекте не обнаружены.