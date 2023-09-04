Сотрудники Росводоканала восстановили работу водовода в Тюмени

Специалисты компании "Росводоканал Тюмень" восстановили целостность магистрального водовода в районе улицы Щербакова. Работы проводились всю ночь и продолжились утром. В восстановительных мероприятиях было задействовано шесть бригад и восемь единиц техники.

Утечка была локализована оперативно, но перед тем, как приступить к основным восстановительным мероприятиям, пришлось укрепить грунт, обсыпав место проведения работ щебнем, и осушить трубу диаметром 1 000 мм.

"На время проведения работ было ограничено водоснабжение более, чем в 60 многоквартирных домах. Мы приложили все силы, чтобы выполнить работы качественно и в короткие сроки. Работали без обеда и перерывов. Варили трубу одновременно два сварщика", – рассказал заместитель начальника цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Алексей Алексеев.

К 13 часам целостность трубы восстановили и специалисты приступили к плавному заполнению водовода.

"Заполнение трубы такого большого диаметра – это очень сложный и ответственный процесс. Задвижки открываются в определенной последовательности под контролем центральной диспетчерской службы. После того, как водопровод плавно наполнится водой, начнется его промывка", – рассказал начальник центральной диспетчерской службы компании "Росводоканал Тюмень" Максим Мошкин.

Промывка сети проводится одновременно в нескольких точках и продолжится после запуска трубопровода в рабочий режим.

Напомним, что накануне вечером произошло повреждение трубопровода, диаметром 1000 мм. Специалисты предприятия незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Наиболее вероятная причина аварии, сезонные подвижки грунта, связанные с резким понижением температуры.