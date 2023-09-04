Аварийные службы продолжают устранять повреждение на магистральном водоводе Тюмени

Силы Тюменского водоканала брошены на устранение утечки на магистральном водоводе. Поврежден один из трубопроводов, транспортирующих воду с Велижанского водозабора. Утечка была оперативно локализована. Сейчас ведутся работы по восстановлению целостности трубы. Всю ночь на месте повреждения сети работали три бригады цеха эксплуатации водопроводных сетей.

3 сентября произошло повреждение на водоводе по улице Щербакова - большое количество домов Тюмени осталось без водоснабжения.

"Работы на магистральном водоводе большого диаметра – очень сложный и трудоемкий процесс. Как только мы узнали об аварии, несмотря на позднее время, вывели на работу всю технику и самые опытные бригады. Работали всю ночь. Чтобы добраться до поврежденной трубы, пришлось сделать отсыпку участка. Много времени потребовалось на то, чтобы осушить трубу. Утром к работе приступили самые опытные сварщики", – рассказал представитель компании "Росводоканал Тюмень" Владимир Шааб.

На время проведения работ ограничена подача ресурса в районах Мыс, Тарманы, Тура. Организован подвоз воды. График работы автоцистерн до жителей доведен через управляющие компании. Работы по устранению повреждения планируется завершить до 16 часов, сообщает со ссылкой на "Росводоканал Тюмень" администрация города Тюмени.