Прокуратура взяла на контроль устранение коммунальной аварии в Тюмени

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту коммунальной аварии в областном центре.

Повреждение на водоводе по улице Щербакова в Тюмени произошло 3 сентбря, в результате чего большое количество домов областного центра осталось без водоснабжения.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по данному факту, установить обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

Вопрос обеспечения населения питьевой водой находится на контроле прокуратуры.