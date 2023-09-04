Свыше 40 местных кампаний представят свою продукцию на "Тюменской осени"

Продовольственная ярмарка "Вкусы тюменской осени" в рамках фестиваля "Тюменская осень" пройдет в Тюмени на 81 площадке 10 сентября. Гостям предложат свежую мясную, молочную, рыбную продукцию, яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, выпечку, сыр, мед.

Сотрудники нескольких предприятий областной столицы рассказали, какую продукцию будут продавать в это воскресенье. Тепличный комбинат по выращиванию клубники и микрозелени "Натурика" собирается предложить покупателям свежую и замороженную клубнику, варенье, сушеную пряную зелень, рассаду клубники и разную микрозелень.

Сыроварня "Петелино" на прилавки выложит около 20 видов сыров, йогурт, молоко, масло и творог.

У Аквафермы "Рыбное подворье" можно будет приобрести стерлядь, радужную форель и осетра.

О программе фестиваля "Тюменская осень" можно узнать здесь, карта мероприятий есть на сайте города Тюмени. Участники викторины "Zнай свой край!" смогут выиграть квартиры, автомобили LADA, бытовую технику, смартфоны, а также сладкие подарки.