Переваловской школе добавили энергии

"Россети Тюмень" увеличили мощность энергоснабжения общеобразовательной школы в селе Перевалово Тюменской области.
"Дополнительные 180 кВт позволили учебному заведению ввести в работу современный компьютерный класс, организовать пространство для занятий робототехникой и актовый зал с интерактивным оборудованием", - сообщили в пресс-службе компании.
На обеспечение социально значимого объекта необходимой мощностью компания направила 3,7 млн рублей.
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