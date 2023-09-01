Переваловской школе добавили энергии

13:30 01 сентября 2023
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"Россети Тюмень" увеличили мощность энергоснабжения общеобразовательной школы в селе Перевалово Тюменской области.

"Дополнительные 180 кВт позволили учебному заведению ввести в работу современный компьютерный класс, организовать пространство для занятий робототехникой и актовый зал с интерактивным оборудованием", - сообщили в пресс-службе компании.

На обеспечение социально значимого объекта необходимой мощностью компания направила 3,7 млн рублей.

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