У Wildberries появился сервис возврата товаров с браком

Wildberries запустил новый сервис возврата товаров с браком. Теперь если во время использования товара покупатель обнаружит брак, он может напрямую обратиться к продавцу, чтобы оформить возврат покупки по истечении 14 дней после ее оплаты, пишет ТАСС.

Для возврата необходимо написать продавцу через чат в разделе "Покупки" в "Личном кабинете". Продавец после рассмотрения обращения сможет принять или отклонить его, а также обсудить с клиентом формат компенсации: вернуть средства, договориться о замене вещи или довезти часть заказа (если по каким-то причинам был доставлен недокомплект).