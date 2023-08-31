Тюменский Фонд микрофинансирования выдал бизнесу займов на сумму свыше 0,4 млрд рублей

Фонд микрофинансирования Тюменской области с начала 2023 года выдал 213 займов на сумму 419 млн рублей, самая популярная программа — "Развитие". По ней выдано 88 микрозаймов на сумму 241,9 млн рублей.
В этом году по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора Фонд запустил новую программу — "Инвестиционные займы". Она предусматривает увеличенный срок кредитования на пять лет. Уже выдано 22 займа на сумму 53 млн рублей.
Генеральный директор Фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын:
Относительно прошлого года мы увеличили объем финансовой поддержки предпринимателей и самозанятых в Тюменской области на 30% как по количеству выданных займов, так и по объему денежных средств. Сейчас в Фонде работают 8 программ для развития бизнеса.
Максимальная сумма займа — 5 млн рублей для субъектов МСП и 500 000 рублей для самозанятых под ставку Центрального Банка Российской Федерации.
Фонд помогает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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