Аграрии УрФО в этом году не рассчитывают на рекордные урожаи

К последней неделе августа в Уральском федеральном округе намолочено более одного миллиона тонн зерновых и зернобобовых – на 20 процентов меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Урожайность зерновых и зернобобовых - 18 центнеров с гектара, в конце прошлого лета она составляла 22,2 центнера с гектара, сообщили в полпредстве УрФО.

"Уборка урожая идёт полным ходом, даже несмотря на непростые погодные условия. Убрано около 20 процентов площадей. Урожайность зерновых и зернобобовых на текущую дату чуть ниже рекордных показателей прошлого года. Однако по прогнозам, урожай 2023 года в полной мере удовлетворит внутренний рынок", – прокомментировал виды на урожай полпред Президента в УрФО Владимир Якушев.

Якушев призвал провести уборочную кампанию в максимально сжатые сроки, чтобы своевременно посеять озимые зерновые и рапс.