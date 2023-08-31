Тюменский аэропорт сообщил о задержке более 20 рейсов

Туман стал причиной задержки более 20 утренних рейсов на вылет и прилет в аэропорту Рощино. Задержанные рейсы находились на запасных аэродромах в Екатеринбурге и Челябинсек, а также в городах отправления.
"По метеоусловиям Тюмени задержаны рейсы на прилет и на вылет. Общее количество рейсов более 20", - сообщила пресс-служба аэропорта.
Актуальное расписание отображается на онлайн-табло, время прилета и вылета может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов.
С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.
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