Тюменский аэропорт сообщил о задержке более 20 рейсов

10:19 31 августа 2023
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Туман стал причиной задержки более 20 утренних рейсов на вылет и прилет в аэропорту Рощино. Задержанные рейсы находились на запасных аэродромах в Екатеринбурге и Челябинсек, а также в городах отправления.

"По метеоусловиям Тюмени  задержаны рейсы на прилет и на вылет. Общее количество рейсов более 20", - сообщила пресс-служба  аэропорта.

Актуальное расписание отображается на онлайн-табло, время прилета и вылета может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов.

С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

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