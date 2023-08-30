"Тюменской осени" нужны волонтеры

10 сентября состоится большой областной фестиваль "Тюменская осень", в рамках которого будут работать множество интерактивных площадок. Здесь же будет проводиться традиционная викторина.

В настоящее время идет набор волонтеров в возрасте от 16 лет и старше, которые будут проводить викторину, посвященную Тюменской области, на городских площадках.

Для участия в фестивале в качестве волонтера необходимо подать заявку на сайте.

Что нужно делать волонтерам? Работать с 8:00 до 20:00 (возможен выбор подходящего промежутка времени). Пройти обучение 6 сентября во Дворце творчества и спорта "Пионер". На время работы им выдадут форму, обеспечат бесплатным питанием. По окончании работы обещают вручить благодарственные письма и записать часы в волонтёрскую книжку

Подробная информация по телефонам:

89220419036 (Гайнутдинова Татьяна)

89292164932 (Изгагина Людмила)

89129907785 (Минина Александра)