Тюменским предпринимателям вручили награды на конкурсе “Экспортер года - 2023” УрФО

Подведение итогов конкурсе “Экспортер года - 2023” Уральского федерального округа прошло в Челябинске. предприятия Тюменской области завоевали восемь наград, две - "золотые", сообщает информцентр правительства ТО.

Наградами отмечени ООО "АЙРОНЭКС" (трейдер года и прорыв года), ООО "Дрим" (ответственный экспортер ESG и экспортер года в сфере услуг), "Слада" (экспортер года в сфере готового продовольствия АПК), "Тюменьмашзавод" (экспортер года в сфере машиностроения), "АгроАльянс" (экспортер года в сфере базовой продукции АПК), а также снователь бренда свадебных платьев Lana Marinenko Светлана Мариненко как лучшая женщина-экспортер.

Руководитель Центра поддержки экспорта Алексей Ергалиев:

Учитывая высокий уровень и большое количество соперников на данном этапе конкурса, компании Тюменской области показали хороший результат, что было отмечено организаторами. Особенно выделили Светлану Мариненко, чьи свадебные платья можно увидеть на фото из разных уголков мира, и компанию “Дрим”, чьи услуги упакованы во франшизу и успешно экспортируются в Казахстан.

Победителей регионального этапа оценят на федеральном уровне. Результаты будут озвучены 19-20 октября в Москве на форуме “Сделано в России”.