Конкурс лучших практик трудоустройства молодежи стартует в РФ 1 сентября

1 сентября начнется Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи в 2023 году, проводимый Минтрудом России среди организаций, осуществляющих трудоустройство молодежи в различных сферах экономики.

Цель конкурса – выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи. К участию приглашаются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, некоммерческие и образовательные организации, государственные и муниципальные учреждения, государственные корпорации, органы местного самоуправления и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также федеральные органы исполнительной власти.

Перечень номинаций:

"Трудоустройство особых категорий молодежи (инвалиды, граждане с ограниченными возможностями здоровья, граждане, завершившие службу в армии по призыву, ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, дети-сироты и прочие)";

"Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона";

"Сопровождение от образовательной организации до рабочего места (образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации)";

"Профориентационная деятельность";

"Трудоустройство молодежи на предприятия отдельных приоритетных отраслей";

"Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет";

"Цифровые решения для содействия занятости молодежи";

"Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества".

Конкурс проводится в четыре этапа:

Этап 1. Подача заявок на участие в конкурсе (с 1 сентября по 2 октября 2023 года на интернет-ресурсе leader-id.ru

Этап 2. Оценка практик экспертным сообществом (с 16 октября по 10 ноября 2023 года)

Этап 3. Финальный этап конкурса (с 6 по 7 декабря 2023 года)

Этап 4. Подведение итогов и церемония закрытия конкурса (8 декабря 2023 года)

Информация о конкурсе размещена на сайте Минтруда России.