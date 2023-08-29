Конкурс лучших практик трудоустройства молодежи стартует в РФ 1 сентября

1 сентября начнется Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи в 2023 году, проводимый Минтрудом России среди организаций, осуществляющих трудоустройство молодежи в различных сферах экономики.
Цель конкурса – выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи. К участию приглашаются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, некоммерческие и образовательные организации, государственные и муниципальные учреждения, государственные корпорации, органы местного самоуправления и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также федеральные органы исполнительной власти.
Перечень номинаций:
"Трудоустройство особых категорий молодежи (инвалиды, граждане с ограниченными возможностями здоровья, граждане, завершившие службу в армии по призыву, ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, дети-сироты и прочие)";
"Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона";
"Сопровождение от образовательной организации до рабочего места (образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации)";
"Профориентационная деятельность";
"Трудоустройство молодежи на предприятия отдельных приоритетных отраслей";
"Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет";
"Цифровые решения для содействия занятости молодежи";
"Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества".
Конкурс проводится в четыре этапа:
Этап 1. Подача заявок на участие в конкурсе (с 1 сентября по 2 октября 2023 года на интернет-ресурсе leader-id.ru
Этап 2. Оценка практик экспертным сообществом (с 16 октября по 10 ноября 2023 года)
Этап 3. Финальный этап конкурса (с 6 по 7 декабря 2023 года)
Этап 4. Подведение итогов и церемония закрытия конкурса (8 декабря 2023 года)
Информация о конкурсе размещена на сайте Минтруда России.
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