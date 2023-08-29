По маршруту Тюмень – Ишим с сентября пустят современную электричку

Новый комфортабельный российский электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать на маршруте Тюмень – Ишим, шестивагонный состав после прохождения необходимых процедур регистрации начнет курсировать по маршруту с сентября.

Первый российский электропоезд новой модификации ЭП2ДМ на Свердловскую железную дорогу поступил по программе обновления подвижного состава для пригородных перевозок. До конца 2023 года на СвЖД придет еще пять электропоездов ЭП2ДМ. Они заменят поезда предыдущих серий на действующих пригородных маршрутах в Тюменской области.

"Электропоезд построен полностью из российских комплектующих и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Кузов изготовлен с применением вибро- и звукоизоляционных материалов, установлены герметичные тонированные стеклопакеты. В экстерьере использованы современные решения. Подвижной состав приспособлен для выхода как на высокие, так и на низкие платформы. Вагоны оборудованы системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами", - сообщают в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

Отмечается, что конструкция и эргономика пассажирских диванов усовершенствована: изменена форма сидения и спинки для более комфортной поездки пассажиров, а при встречной рассадке обеспечено дополнительное пространство (+6 см). В каждое кресло встроены индивидуальные USB-розетки с функцией быстрой зарядки гаджетов. В вагонах есть места для хранения ручной клади и верхней одежды, предусмотрена зона для размещения крупногабаритного багажа и велосипедов.

В электропоезде создана безбарьерная среда для проезда людей с инвалидностью.