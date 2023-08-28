УСТЭК завершили гидравлические испытания тюменских теплосетей

В Тюмени в рамках подготовки городской системы теплоснабжения к отопительному сезону 2023-2024 годов проведены гидравлические испытания сети, сообщили в пресс-службе УСТЭК.

главный инженер УСТЭК Евгений Мурзин:

С 15 мая порядка 700 км километров магистральных и разводящих теплосетей города прошли проверку на прочность и плотность в полном объеме. За весь период гидравлических испытаний всего выявлено и устранено 212 дефектов, горячее водоснабжение потребителям восстановлено в установленный срок. Проведенные мероприятия уменьшат вероятность возникновения инцидентов на тепловых сетях в предстоящий осенне-зимний период.

Наибольшее количество дефектов выявлено в Калининском административном округе, меньше всего повреждений зафиксировано на 3 и 4 этапах в Ленинском и Центральном районах.

Во время проведения летних профилактических работ также проведены гидравлические испытания оборудования, ревизии и промывки тепломеханического оборудования, метрологические работы на 40 котельных и 181 центральном тепловом пункте. Проведенные мероприятия обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей и работу всех элементов системы теплоснабжения зимой.

Испытания тепловых сетей Тюмени на прочность и плотность этим летом проходили в семь этапов. С 2020 года УСТЭК применяет практику сокращения периода проведения гидравлических испытаний до 12 дней, по нормативам этот срок не должен превышать 14 дней. В течение такого времени проведены наиболее протяженные 1 и 7 этапы испытаний, продолжительность остальных пяти этапов составила 12 дней.

Ограничение подачи горячего водоснабжения еще действует в тех районах, где производятся капитальные ремонты сетей и реконструкции. Актуальные сроки окончания работ размещены на сайте УСТЭК.