Для помощников СВО в Тюмени проведут новый грантовый конкурс

В Тюменской области пройдет дополнительный конкурс грантов для СОНКО, которые помогают участникам специальной военной операции и их семьям, решение об этом принял губернатор Александр Моор.

"Такие общественные организации – незаменимые партнеры государственных структур. Они позволяют нашей системе поддержки ветеранов и их родных быть более гибкой. Ведь каждая жизненная ситуация уникальна, и нет семей с одинаковыми проблемами, которые можно решить по шаблону", - прокомментировал решение Моор.

Губернатор отметил, что у общественников есть интересные проекты: они помогают адаптироваться ветеранам к мирной жизни, оказывают соцподдержку и психологическую помощь. "Мы хотим, чтобы такие инициативы становились более масштабными, системными и эффективными", - подчеркнул Моор.

Прием заявок на спецконкурс начнется 1 сентября 2023 года, общая сумма грантов – 25 млн рублей. Подробности на сайте Тюменьгранты.72to.ru