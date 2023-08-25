Тюменские документалисты могут выиграть деньги на фильм

18:00 25 августа 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России приглашает региональных документалистов поучаствовать в конкурсе "Россия - взгляд в будущее".

Заявки принимаются до 31 августа через платформу www.script.moviestart.ru.

Общий бюджет на производство составляет 150 млн рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50% - на создание отдельных короткометражных документальных фильмов хронометражем 15-25 минут.

Среди приоритетных направлений конкурса:

- Архитектура городской жизни и туристический потенциал регионов.

- Инженерия настоящего и будущего: как наука становится реальностью.

- Искусство и культура в жизни регионов большой страны.

- Труд в жизни современной молодежи.

- Сохранение исторического наследия регионов России.

Документация о конкурсе представлена на сайте Фонда поддержки регионального кинематографа.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2023