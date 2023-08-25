Тюменские документалисты могут выиграть деньги на фильм

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России приглашает региональных документалистов поучаствовать в конкурсе "Россия - взгляд в будущее".
Заявки принимаются до 31 августа через платформу www.script.moviestart.ru.
Общий бюджет на производство составляет 150 млн рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50% - на создание отдельных короткометражных документальных фильмов хронометражем 15-25 минут.
Среди приоритетных направлений конкурса:
- Архитектура городской жизни и туристический потенциал регионов.
- Инженерия настоящего и будущего: как наука становится реальностью.
- Искусство и культура в жизни регионов большой страны.
- Труд в жизни современной молодежи.
- Сохранение исторического наследия регионов России.
Документация о конкурсе представлена на сайте Фонда поддержки регионального кинематографа.
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