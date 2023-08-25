Тобольск ждет гостей на уху и пробежку

Гастрономический фестиваль "Уха-Царица" и "Тобольский марафон 2023" пройдут в Тобольске в первые выходные осени, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

В субботу, 2 сентября, юбилейный десятый гастрономический фестиваль "Уха-Царица" откроет конкурс рыбаков "Ловись, рыбка", где посоревноваться в рыбной ловле на Иртыше сможет каждый желающий с 6:00. Основной прездник развернется на Базарной площади. С 14 до 19 часов гостей мероприятия ждет большое карнавальное шествие, рыбная ярмарка, приготовление и дегустация 1 000 литров ухи Дружбы, концерт, конкурс-дефиле костюмов на рыбную тематику "Морская мода", катание на болотоходах и многое другое. Маленькие жители и гости города смогут поучаствовать в конкурсах, розыгрышах призов, мастер-классах и разрисовать гигантскую "рыбную" раскраску. Любители песен споют под гитару на бардовском пикнике, а рыбаки поделятся с гостями своими увлекательными историями. Завершится праздник масштабным опен-эйром: потанцевать на закате под старые добрые хиты и модные треки от диджея Flight из Москвы с живописным видом на Нижний посад можно будет с 21 часа до полуночи в саду Ермака. Вход свободный.

В воскресенье, 3 сентября, с 9:00 на Красной площади у стен Тобольского кремля стартует марафон по историческим и знаковым местам города. Участникам предстоит преодолеть дистанции в 3, 5, 10, 21 и 42 км. Присоединиться к событию могут все зарегистрированные любители бега любого возраста и любой физической подготовки. Участие в марафоне – это отличная возможность отдать дань уважения здоровому образу жизни и познакомиться с достопримечательностями древней столицы Сибири. В зависимости от выбранной дистанции спортсмены-любители пробегут мимо сквера П. П. Ершова, сквера Робинзона Крузо, Завального кладбища, памятника Дмитрию Менделееву и другим культовым местам Верхнего посада Тобольска.