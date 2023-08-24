Студенты ТИУ на Технопроме -2023 участвуют со своим быстрым 3D-принтером

В X Международном форуме технологического развития "Технопром – 2023", который проходит в Новосибирске, в составе делегации Тюменской области участие принимают студенты Тюменского индустриального университета. На стенде региона представлен 3D-принтер с высокоскоростной и качественной печатью - в вузе разработку Дениса Васильева и Ивана Анисимова называют уникальной.

"По сравнению с аналогами скорость печати модели Ind3d printing tech быстрее на 50%. При этом за счет внедрения специальных алгоритмов качество сохраняется. Проект студенты разрабатывали в рамках акселерационной вузовской программы "Технохаб". Экспертную и финансовую поддержку в развитии идеи оказала стартап-студия ТИУ", - отмечают в Отделе медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

"Иногда, чтобы совершить технологический прорыв, необязательно создавать что-то новое, достаточно лишь усовершенствовать имеющие технологии. Задумка ребят имеет большой спрос в данной индустрии. Устройство, способное печатать в 2-3 раза быстрее среднестатических принтеров, да еще более простое в управлении и эффективное в использовании, быстро станет востребованным", – считает директор стартап-студии ТИУ Дмитрий Петрулев.

Разработка студентов вызвала большой интерес у участников "Технопрома", даже нашелся покупатель Ind3d printing tech.

"Мы собираем принтеры в Тюмени на отечественном оборудовании и планируем стать российским Xiaomi, используя преимущества в виде аддитивных технологий. Благодаря стартап-студии ТИУ мы разработали новую, более совершенную версию принтера. На форуме получили еще больше возможностей для развития проекта, завели много полезных контактов, а также нашли покупателя. Сделка состоится после завершения форума", - рассказал Денис Васильев.