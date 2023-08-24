В тюменскую воду добавят краситель для проверки труб

УСТЭК с 29 августа до 13 сентября проведет проверку на герметичность системы теплоснабжения. Для этого в теплоноситель добавят имеющий ярко-зелёный с флуоресцентным эффектом органический краситель "Уранин А", что поможет выявить повреждения и неисправности на теплосетях и на внутридомовых коммуникациях.

Проверяться будут тепловые сети и внутридомовые системы, подключенные от котельных № 19 по ул. Ершова, 19; № 20 по ул. Кулибина, 108 стр.1; № 24 по ул. Маршала Захарова, 5 стр.1., которые являются источниками тепловой энергии для 251 жилого дома и 9 социальных объектов.

Реагент добавят в сетевую воду, циркулирующую в трубопроводах тепловых сетей, которая не используется для нужд горячего водоснабжения. Однако, если во время испытаний в кранах появится вода зелёного цвета, то жителям необходимо незамедлительно обратиться в контакт-центр АО "УСТЭК" по телефону +7 (3452) 38-62-00.

АО "УСТЭК" напоминает, что попадание сетевой воды в организм недопустимо, в том числе такую воду нельзя использовать для приготовления пищи и кормления животных.