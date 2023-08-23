Предприниматели Тюменской области, Югры и Ямала взяли в кредиты 146 млрд рублей

Предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала за первое полугодие 2023 года получили банковские кредиты на сумму 146 млрд рублей - на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Наибольший объем кредитов предоставлен предпринимателям юга Тюменской области – 97 млрд рублей, что на 65% больше, чем годом ранее. Заемщики Югры оформили заимствования на общую сумму 32 млрд рублей (годовой прирост – 14%), Ямала – на сумму 17 млрд рублей (63%).

Кредитный портфель малых и средних предприятий (МСП) тюменского региона увеличился за год на 40% и составил 272 млрд рублей.

В 2023 году предприниматели продолжают реструктурировать кредиты и оформлять кредитные каникулы, если их доходы снизились из-за введенных санкций. За январь – июнь банки изменили условия и предложили более комфортные графики платежей по более чем 300 кредитам, выданным субъектам МСП Тюменской области, Югры и Ямала, на общую сумму 8,2 млрд рублей.