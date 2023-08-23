Более сотни деревенских домов в Заводоуковском горокруге могут подключиться к газу

Торжественный запуск газоснабжения деревни Пономаревой состоялся в Заводоуковском городском округе. "Эстафету газа" приняли заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, глава городского округа Светлана Касенова и генеральный директор "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

"В деревне Пономарева большое событие: в населенный пункт пришло голубое топливо. Газовые стояки подвели более чем к ста домам. Следующими в очереди на голубое топливо станут Сунгурово, Колесниково, Яковлево и Плюхина. По этим населенным пунктам уже идут проектно-изыскательские работы", - сообщила Касенова. Глава городского округа от имени всех заводоуковцев поблагодарила специалистов Южного треста за работу, лучшим вручила почетные грамоты и благодарственные письма.

Вячеслав Вахрин отметил, что программа газификации в Тюменской области реализуется под непосредственным руководством губернатора области Александра Моора, благодаря эффективному взаимодействию правительства Тюменской области и ООО "Газпром межрегионгаз Север" работы удается выполнять в достаточно короткие сроки.

Подключить дом к газу сегодня достаточно просто. Всю техническую работу выполняют специалисты компании, для 46 льготных категорий граждан предусмотрена финансовая поддержка. На газификацию жилого дома им выделяется до 130 тысяч рублей.