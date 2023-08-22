Тюменская область и "Врата Сибири" подписали соглашение о строительстве кампуса

Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени с компанией "Врата Сибири" губернатор Александр Моор подписал в Новосибирске на полях "Технопром-2023".

"Мы стали на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного для нашего региона проекта. Церемония подписания прошла в присутствии Заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко на Х Международном форуме технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске. Компания-концессионер – "Врата Сибири"", - сообщил губернатор.

По словам Моора, это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области.

Региональный закон "Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации Межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени" принят депутатами Тюменской облдумы 31 июля. Половину средств на возведение кампуса регион получит из федерального бюджета, дола концессионера, на региональный бюджет ляжет около одиннадцати процентов расходов.

Кампус расположится вблизи озера Круглое и будет состоять из десяти объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. В следующем году начнется подготовка площадки, возведение зданий - в 2026, завершение проекта ожидается к 2028 году. Для оперативного взаимодействия с концессионером организован региональный оперативный штаб. "Также важно на этапе создания совместно с вузами проектировать внутреннее содержание и пространства кампуса: на каких ключевых моментах образовательной и научной деятельности мы сконцентрируемся. Именно под это будет создаваться внутренняя инфраструктура", - отметил Моор.