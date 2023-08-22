Умных перекрестков в Тюменской области станет больше

Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области идёт модернизация светофоров на региональных дорогах, к интеллектуальной транспортной системе подключат светофоры на перекрёстах у индустриального парка "Боровский" и на обходе Тюмени в районе улицы Омутинской на выезде из мкр. Березняковского.

По данным ГУС ТО, подрядная организация завершает монтаж оборудования для подключения к интеллектуальной транспортной системе (ИТС). Отмечается, что умная система адаптивно управляет светофорами и подсчитывает интенсивность транспортного потока. Она способна распознавать 6 видов транспорта и выдавать аналитику по ним.

В прошлом году к ИТС подключены 5 объектов, в том числе один из самых сложных — перекрёсток улиц Монтажников- Широтной в Тюмени.

Развитие интеллектуальных транспортных систем увеличит пропускную способность на перекрестках, повысит комфорт и безопасность движения.