Тюменская жара побудила депутата ГД на мечты о лавандовых полях в Сибири

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В Сибири могут появиться лавандовые поля. Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков, курирующий по линии партии "Тюменскую матрёшку", поставил эксперимент по выращиванию лаванды в сибирских условиях. Идея пришла к депутату после посещения таких полей под Новороссийском. Первые кусты уже прижились, теперь парламентарий намерен высаживать лавандовые поля для земляков, сообщается в официальном тг-канале ЛДПР.

"Решил, что нужно и у себя возле дома устроить небольшой французский дворик с лавандой. Кусты лаванды, купленные на садовом рынке в Москве, сразу прижились. В помощь были знойная нынче жара в Тюмени и плодородная почва. Уже прошла первая обрезка, запах в доме изумительный, жаль фото не передаёт этого. Как в лучших домах Франции. Вот теперь думаю, как уберечь кусты от настоящих сибирских морозов!", — сообщил в своём посте Марков.