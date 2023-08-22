Конференция по культуре безопасности для работодателей пройдет в Москве

12 сентября 2023 года в Москве, в Центре событий РБК, состоится уникальная конференция под названием "Условия труда в новой реальности: как привлечь и сохранить трудовые ресурсы. HR – бренд и культура безопасности". Это значимое событие будет организовано Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Ассоциацией "СИЗ" в рамках деловой программы Международной выставки и форума "Безопасность и охрана труда" (БИОТ-2023).

На конференции планируют обсудить следующие темы: "Рабочее место будущего. К чему готовиться уже сейчас?", "HR – бренд в шторме перемен", "Рынок работника или работодателя: кто диктует условия?", "Прогнозы, тренды, новый взгляд на устойчивое развитие", "Культура безопасности на производстве в условиях изменения законодательства. Внедрение риск-ориентированного подхода" и "Разбор кейсов крупнейших работодателей". Организаторы также обещают шоу-показ и выставку средств индивидуальной защиты, униформы и корпоративной одежды.

Желающие принять участие в этой конференции могут зарегистрироваться на официальном сайте. По всем вопросам обращаться по тел.: +7 495 789-9-320 (добавочный номер 716), +7 915 107-80-80 или написать на электронный адрес delprog@biotexpro.ru.



