Моор ознакомился с работой локомотивного депо "Войновка"

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел недавно введенный цех текущего ремонта грузовых тепловозов Эксплуатационного локомотивного депо "Войновка" в Тюмени.

Реконструкция цеха текущего ремонта грузовых тепловозов – ключевой этап инвестиционной программы по техническому перевооружению локомотивного депо на станции Войновка. При реконструкции цеха создано 29 новых рабочих, его производственные мощности позволят ежегодно выполнять текущий ремонт до 140 секций магистральных тепловозов.

Потребность в создании современной ремонтной базы возникла в связи с перспективой увеличения объемов грузоперевозок на направлении Войновка – Тобольск – Сургут – Коротчаево. Весной 2021 года был реконструирован цех по ремонту пассажирских тепловозов. В планах на 2024 год – открытие электромашинного цеха, предназначенного для ремонта тяговых электродвигателей, генераторов, вспомогательных машин и другого оборудования. Завершение всех работ намечено на 2025 год сообщает информационный центр правительства ТО.