Квартиры, автомобили и другие подарки смогут выиграть тюменцы на фестивале "Тюменская осень"

Фестиваль "Тюменская осень" пройдет в Тюменской области 10 сентября, организаторы масштабного мероприятия рассказали о ключевых событиях предстоящего праздника и главных подарков ля тех, кому посчастливится правильно ответить на вопросы викторины.

Викторина "Знай свой край" пройдет, как и в предыдущие годы, в два тура в всех муниципалитетах Тюменской области. В первом туре ответить на вопросы викторины можно будет на специальных площадках и получить сладкие призы, бытовую технику свыше двадцати наименований, турпакеты для поездки в Тобольск, Тюмень, аквапарк, в "Тайгу" и многое другое. Во втором туре разыграют самые крупные призы: квартиры и автомобили отечественного производства, их смогут получить жители Тюмени, Тюменского района и Тобольска. Помимо этого, за правильные ответы об истории города, региона можно получить крупную бытовую технику, смартфоны, туристические путевки и другие ценные призы.

Организатор викторины "Знай свой край", финансовый директор благфонда развития города Тюмени Лариса Зубцова:

В Тюмени викторина проводится на 189 площадках по всему городу. Узнать, где он может принять участие в нашей викторине, можно на нашем сайте. Первый тур викторины проходит с 8:30, заканчивается в 19:00. Советую всем как можно раньше прийти и участвовать в нашей викторине с тем, чтобы получить хорошее настроение и иметь больше шансов на замечательные подарки. Второй тур пройдёт в прямом эфире "Сибинформбюро".

Вопросы для викторины подготовлены Тюменской областной научной библиотекой, найти ответы на них не составит труда, считает директор ТОНБ Ольга Адамович:

Мы подготовили несложные вопросы. Причем каждый вопрос имеет два варианта ответа, некоторые даже шуточные — ответить или отгадать правильный ответ не составит труда ни одному из жителей региона. Вопросы посвящены истории города, знаковым персонам (Менделееву, Ершову, декабристам). Есть вопросы, связанные с памятниками, улицами, арт-объектами — всем тем, что мы видим в нашей ежедневной жизни. Ничего сложного во вопросах нет. Те, кто хочет, дополнительно что-о узнать о городе, области – ждем вас в библиотеке. Думаю, что каждый, кто поучаствует в викторине, станет победителем.

Помимо викторины, в рамках фестиваля будут организованы ярмарки, концертные площадки, новшеством этого года станет гастрономическая часть фестиваля - "Вкусы тюменской осени". Это 16 площадок от 16 ресторанов, которые будут предлагать тюменцам ладьи в разных авторских вариациях.